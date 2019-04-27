В ДТП на трассе “Волга-Новая Ладога” пострадали пятеро человек

Среди пострадавших есть и ребенок. В результате аварии одна машина перевернулась и полностью сгорела.

ДТП в Ленобласти произошло 27 апреля днем. На 432 километре трассы А114 Fiat столкнулся с Volkswagen Jetta. В результате Volkswagen Jetta перевернулся, вылетел на обочину и загорелся. В Fiat пострадали водитель и девочка 12 лет, в перевернувшейся машине пострадали трое, их состояние уточняется.

Напомним, при столкновении одна из машин перевернулась на крышу, вылетев на обочину с проезжей части. В результате транспортное средство воспламенилось, и машина полностью выгорела. ДТП произошло, сообщают очевидцы, на трассе А114 “Вологда-Новая Ладога”, возле поворота на город Тихвин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе “Вологда-Новая Ладога” при ДТП перевернулась и загорелась машина: есть пострадавшие (видео).