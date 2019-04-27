На трассе “Вологда-Новая Ладога” при ДТП перевернулась и загорелась машина: есть пострадавшие (видео)

При столкновении одна из машин перевернулась на крышу, вылетев на обочину с проезжей части. Фото: https://vk.com/spb_today

При столкновении одна из машин перевернулась на крышу, вылетев на обочину с проезжей части. Фото: https://vk.com/spb_today

Точное количество участников дорожной аварии пока неизвестно. На место прибыли сотрудники реанимации.

При столкновении одна из машин перевернулась на крышу, вылетев на обочину с проезжей части. В результате транспортное средство воспламенилось, и машина полностью выгорела.

ДТП произошло, сообщают очевидцы, на трассе А114 “Вологда-Новая Ладога”, возле поворота на город Тихвин.

“Серьезная авария. Одна машина загорелась после столкновения”, — сообщают очевидцы.

На место прибыли сотрудники скорой помощи и реанимации. Очевидцы опубликовали фотографии, где одного пострадавшего на носилках несут в машину. Точное количество пострадавши пока неизвестно. Также неизвестно сколько участников ДТП. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Непокоренных женщина-водитель “покорила” дерево, растущее у дороги.

Видео: https://vk.com/spb_today