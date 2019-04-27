На проспекте Непокоренных женщина-водитель “покорила” дерево, растущее у дороги

О происшествии сообщают очевидцы события в соцсети. Судя по фотографиям, женщина влетела в дерево на скорости.
Каким образом это удалось сделать, остается загадкой. Дерево расположено достаточно далеко от проезжей части, а судя по повреждениям, удар был сильный. В любом случае, инцидент произошел сегодня утром около 10:00.
Как сообщают очевидцы аварии, дерево женщина-водитель “покорила” возле дома 49 по проспекту Непокоренных в Калининском районе Петербурга.
Также есть информация, что водитель и пассажир, который находился в момент столкновения, не пострадали.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Ленинском Нексия влетела в ограждение и сделала сальто.