На Ленинском Нексия влетела в ограждение и сделала сальто

Ночью 27 апреля в Кировском районе Санкт-Петербурга водитель Daewoo Nexia не справился с управлением. Автомобиль влетел в забор, исполнил сальто и перевернулся на крышу.

Как сообщают очевидцы, транспортное средство двигалось на огромной скорости.

ДТП произошло рядом с домом №128 по Ленинскому проспекту в Петербурге около 00:00 часов. Свидетели утверждают, что водитель не справился с управлением. Машина, в итоге, врезалась в ограждение, сделала сальто и «встала» на крышу.

Жертв, как сообщают свидетели аварии, не было. Однако один из пассажиров автотранспортного средства Daewoo Nexia получил травму головы.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали бригады скорой помощи и пожарные.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пьяного водителя, устроившему смертельное ДТП, ждет 3 года тюрьмы.