Пьяного водителя, устроившему смертельное ДТП, ждет 3 года тюрьмы

Всеволожский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении водителя Audi Q5, который признан виновным в ДТП, повлекшим смерть двух человек.

Авария произошла 4 апреля 2018 года около шести часов вечера на трассе «Санкт-Петербург-Морье» Всеволожского района Ленобласти.

Пьяный 39-летний водитель кроссовера Audi Q5(Ауди Кью 5) на высокой скорости столкнулся с автомобилями марок Skoda (Шкода) и Volkswagen (Фольксваген). В результате аварии пассажир Audi Q5 были получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался. Водитель Volkswagen также умер от полученных травм, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всеволожским городским судом вынесен приговор по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Виновника смертельного ДТП ждет 3 годам 11 месяцев исправительной колонии общего режима.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что после смертельного ДТП с девушкой на самокате возбудили дело.