“Дорожный заговор на Авиаконструкторов”: В районе произошли два симметричных ДТП на одной дороге (видео)

Петербургский водитель удивился такой геометрии аварий и решил поделиться этим в соцсети.
Два идентичных дорожно-транспортных происшествия случились в Приморском районе сегодня днем. Там, на пресечении перекрестка Авиаконструкторов и Долгоозерной улицы столкнулись четыре машины. Вот только это два разных ДТП с одинокой конъюнктурой.
“Две симметричные аварии на перекрестке Авиаконструкторов и Долгоозерной. Прям по цвету совпали”, — пишет водитель.
По цвету и правда совпали. В одном ДТП столкнулись две серебристые машины, в пару метрах от них такое же ДТП только с участием уже двух красных машин.
Пользователи соцсети отмечают, что на этом перекрестке из-за смещенного центра и разбитой дороги аварии происходят нередко.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что смертельное ДТП у “Лахта-Центра” попало на видео.