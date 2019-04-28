Ученые выяснили, в каком возрасте наступает творческий подъем

Креативность зависит н только от образования и воспитания, но и от сферы деятельности. Фото: https://pixabay.com

Креативность зависит н только от образования и воспитания, но и от сферы деятельности. Фото: https://pixabay.com

Вопреки расхожему мнение, что креативность — это удел молодых, ученые смогли доказать, что и в зрелом возрасте можно сделать настоящий творческий прорыв.

За основу американские ученые взяли научные работы нобелевских лауреатов по экономике. В последствие удалось доказать, что период креативности может проявиться в любой сфере. Об этом сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на журнал De Economist.

Многие считают, что пик креативности приходится на молодой возраст — от 25 до 29 лет. Однако по мнению представителя университета штата Огайо (США) Брюса Уайнберга, креативность может проявиться и у людей бальзаковского возраста.

Все зависит не только от воспитания, образования и определенной мутации, а также особенностях работы мозга, а еще и от сферы деятельности.

После изучения научной деятельности нобелевских лауреатов, была открыта еще одна форма креативности. В результате стало ясно — что существует две группы ученых, которых условно можно назвать «концептуалистами» и «экспериментаторами». Одни креативят до 29, другие — после 50.

Проявляется творческая жилка в эти периоды по-разному. В молодом возрасте — это прорыв и открытие чего-то нового, а зрелом возрасте креативность связана не с изобретением революционных научных концепций или теорий, а с постепенным накоплением знаний, которые в последствии позволят сделать открытие.

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