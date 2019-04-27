Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Ученые наблюдали свыше 1000 человек более 10 лет. Фото: pixabay.com
Ученые наблюдали свыше 1000 человек более 10 лет. Фото: pixabay.com

Повышенное содержание ПХБ ведет к проблемам с сердцем, заявляют шведские ученые.

В Швеции назвали продукты, которые могут привести к преждевременной кончине, сообщает MedicalXpress. Жирная рыба может быть опасна для здоровья — а потребление молочной продукции и мяса стоит контролировать.

Ученые изучали показатели свыше 1000 участников исследования на протяжении 10 лет. Выяснилось, что те у кого в организме регистрировали повышенное содержание ПХБ (полихлорированные бифенилы) умирали на 50% чаще — особенно от сердечно-сосудистых заболеваний.

Больше всего ПХБ из продуктов питания содержит жирная рыба, например лосось и салака. В мясе и молоке они тоже есть, пусть и меньших объемах. Ученые призывают следить за уровнями потребления этих продуктов.

При этом при исследовании не учитывали и многие другие факторы риска, которые ведут к проблемам с сердцем — вроде курения, ожирения и диабета.

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Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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