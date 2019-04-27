Ученые рассказали, как важна тишина для человека

Специалисты уверены, что отсутствие шума положительно сказывается на мозге человека.
Оказывается, тишина влияет на активизацию памяти. Если человек слушает знакомую песню, которая неожиданно прерывается, мозг в тишине способен воспроизвести мелодию и слова. Это происходит потому, что мозг создает иллюзию звучания.
Эксперты также выяснили, что в тишине лучше думается. Они считают, что если человек сидит в спокойной комнате, то вся информация лучше усваивается. Даже не слушая никаких звуков, человек способен собирать и обрабатывать какие-либо данные.
Третий плюс от нахождения в тишине состоит в том, что так клетки мозга растут лучше. Все это ученым удалось выяснить, пока они наблюдали за мышами.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые уверены, что даже 16 минут недосыпа сказываются на работе. Работодатели, которые хотят видеть своих сотрудников бодрыми и эффективными, должны давать им возможность хорошо отдыхать.