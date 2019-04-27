Ученые рассказали, как важна тишина для человека

Тишина влияет на многое, выяснили ученые. Фото: Pixabay
Тишина влияет на многое, выяснили ученые. Фото: Pixabay

Специалисты уверены, что отсутствие шума положительно сказывается на мозге человека.

Оказывается, тишина влияет на активизацию памяти. Если человек слушает знакомую песню, которая неожиданно прерывается, мозг в тишине способен воспроизвести мелодию и слова. Это происходит потому, что мозг создает иллюзию звучания.

Эксперты также выяснили, что в тишине лучше думается. Они считают, что если человек сидит в спокойной комнате, то вся информация лучше усваивается. Даже не слушая никаких звуков, человек способен собирать и обрабатывать какие-либо данные.

Третий плюс от нахождения в тишине состоит в том, что так клетки мозга растут лучше. Все это ученым удалось выяснить, пока они наблюдали за мышами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые уверены, что даже 16 минут недосыпа сказываются на работе. Работодатели, которые хотят видеть своих сотрудников бодрыми и эффективными, должны давать им возможность хорошо отдыхать.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Ученые рассказали, как важна тишина для человека
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