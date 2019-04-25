Ученые уверены, что даже 16 минут недосыпа сказываются на работе

Человек, которому не хватило на сон пары минут, хуже трудился.

Специалисты рассказали, насколько важно высыпаться. Для того, чтобы понять, чем чреваты недосыпы, ученые пообщались с разными людьми. Выяснилось, что даже лишние 16 минут иногда могут помочь чувствовать себя лучше.

Опрошенные люди рассказали, как себя чувствуют на работе, если вдруг не удалось отоспаться после сложного дня. Многие жаловались на усталость, отсутствие концентрации внимания и проблемы с памятью. Также люди, страдающие от недосыпа, чаще подвергаются критике на рабочем месте, что нередко приводило к увольнениям.

Ученые считают, что начальники должны бережнее относится к своим сотрудникам, заботясь об их сне. Человек, который хорошо отдохнул, лучше работает, а также меньше ссориться с коллегами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые рассказали о допустимой дозе кофе.