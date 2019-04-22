Ученые рассказали о допустимой дозе кофе

Среднестатистическому человеку нужно выпивать две чашки в день, чтобы он приносил пользу.

К таким выводам пришли ученые, которые отследили, как сказывается кофеин на тренирующегося человека. В исследовании приняли участие 4800 человек, которые любят заниматься спортом и пить бодрящий напиток. Выяснилось, что результаты от упражнений были виднее у тех, кто выпивал за час до тренировки около двух чашек кофе. Они вырастали до 16%.

Ученые уточняют, что каждому нужно рассчитывать свою дозу индивидуально – допустимо пить до шести миллиграммов кофеина на килограмм веса. Получается, что человек весом 70 килограммов может без опасений выпить до 420 миллиграммов кофеина. Те же люди, которые никогда особо не пили кофе, должны все-таки начинать с меньшого количества и постепенно его увеличивать, говорится в материале Science Alert.

Эксперты также напомнили, что чрезмерное количество кофе способно навредить, так что не стоит переусердствовать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пристальный взгляд на кофе аналогичен его употреблению.