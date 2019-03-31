Пристальный взгляд на кофе аналогичен его употреблению

Канадские ученые из Университета Торонто провели небольшое и интересное исследование, в ходе которого открыли необычное свойство кофе.

В ходе экспериментов было установлено, что для получения «кофейного» эффекта человеку достаточно пристально посмотреть на ароматный напиток.

В научном эксперименте приняли участие 342 человека. Участникам раздали карточки с изображением кофе и чая и попросили пристально вглядываться в картинку. После этого добровольцам нужно было описать вкус, который они «ощущают».

Во время проведения эксперимента специалисты замеряли у добровольцев сердечный ритм. Выяснилось, что представление процесса распития кофейного напитка аналогично по эффекту с его непосредственным употреблением.

Кроме того, ученые отметили, что сильнее всего на кофе реагируют те люди, которые проживают в регионах производства кофе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что всего одна бутылка вина увеличивает риск онкологии.