Всего одна бутылка вина увеличивает риск онкологии

Алкоголь не менее опасен, чем сигареты. Фото: PIxabay

Алкоголь не менее опасен, чем сигареты. Фото: PIxabay

Группа ученых сопоставила выпиваемую дозу алкоголя в неделю с количеством выкуренных сигарет. Для женщин и мужчин ситуация немного разная.

Согласно исследованиям команды ученых из Университета Бангора и Университета Саутгемптона, одна выпитая бутылка вина увеличивает риск онкозаболеваний на 1% для некурящих мужчин и на 1,4% для некурящих женщин.

Для некурящих женщин употребление бутылки вина в неделю эквивалентно 10 выкуренным сигаретам. В 55% случаев по вине алкоголя женщины заболевают раком молочных желез.

Для некурящих мужчин одна выпитая бутылка вина в неделю приравнивается к курению 5 сигарет. Чаще всего мужчины страдают от рака желудочно-кишечного тракта из-за алкоголя.

Группа ученых рассказал, что, если бы тысяча некурящих мужчин и тысяча некурящих женщин выпивали по одной бутылке вина в неделю в течение всей своей жизни, примерно у 10 мужчин и 14 женщин развился бы рак.

Принято считать, что алкоголь в умеренных количествах менее вреден, чем сигареты. Однако это не совсем так. Даже небольшое количество алкоголя увеличивает абсолютный рис заболеть раком.

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