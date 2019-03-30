Собаки могут определять эпилепсию по запаху

Французские ученые из университета Ранн провели масштабное исследование, в ходе которого установили, что специально обученные собаки могут распознавать по запаху больных эпилепсией.

В научном эксперименте принимали участие добровольцы с различными видами эпилепсии, сообщает газета The Daily Telegraph.

Ученые брали у добровольцев образцы пота в разных жизненных ситуациях. В том числе до и после обострения заболевания, а также во время выполнения физических упражнений, в спокойном состоянии.

Полученные образцы пота ученые помещали в сосуды и давали обнюхать собакам, прошедшим специальную подготовку.

В результате эксперимента было установлено, что собаки безошибочно определяют запах больного во время эпилептического приступа минимум в 67% случаев. Были собаки, которые не ошибалась ни разу.

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