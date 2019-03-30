Ученые доказали, что грецкий орех помогает при раке груди

Грецкий орех нужно потреблять по 60 граммов в день. Фото: Pixabay

Грецкий орех нужно потреблять по 60 граммов в день. Фото: Pixabay

Плоды грецкого ореха приостанавливают рост опухолевых клеток.

В ходе исследований американскими учеными из Университета Маршалла было установлено, что ежедневное употребление в пищу не менее 60 грамм грецкого ореха помогает в лечении рака молочной железы, сообщает OAnews.

По мнению ученых, грецкий орех нужно потреблять не менее двух недель по 60 граммов в день.

Учеными был проведен эксперимент, участие в котором приняли женщины с новообразованиями в молочной железе, достаточно большими для биопсии. Участницы были разделены на две группы. Женщины одной из групп начали есть по 60 граммов ореха в день сразу после биопсии. У них наблюдалась экспрессия 456 генов по сравнению с исходным уровнем.

Ученые связывают это явление с активацией путей, которые способствуют апоптозу и клеточной адгезии, и ингибирование тех из них, которые способствуют пролиферации и миграции клеток.

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