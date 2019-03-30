Эксперт опровергает четыре мифа о похудении

На самом деле для похудения голод бесполезен, потому что он бьет по здоровью. Фото: Pixabay

На самом деле для похудения голод бесполезен, потому что он бьет по здоровью. Фото: Pixabay

Весной, как обычно, многие петербуржцы обеспокоены проблемой «похудения к лету». Однако порой в плену заблуждений люди слепо следуют мифам и разным советам по сбросу веса, не пытаясь понять, как же на самом деле правильно.

Про распространенные способы питания, чтобы сбросить «лишнее», в интервью Gazeta.SPb рассказал сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.м.н. Владимир Пилипенко:

Владимир Иванович, как вы считаете, частный прием пищи влияет на похудение? На пищеварение?

Частые приемы пищи способствуют более спокойному пищеварению с адекватным восприятием голода/сытости. Лица с редкими приемами пищи испытывают более выраженный голод, который труднее утолить, они более склонны к заболеваниям желчного пузыря. Оптимальный интервал между приемами пищи – около трех часов.

Согласны ли вы с тем, что «не есть после шести» – это миф и никак не заставляет похудение?

Время последнего приема пищи определяется временем отхода ко сну. Если человек ложится спать поздно, то последний прием пищи следует осуществлять за 2,5-3 часа до сна.

Есть такое мнение: неважно, чем питаться – только шоколадками или только салатом – ведь если соблюдать дефицит калорий, всё равно можно похудеть. Оно оправданно?

С точки зрения физики так и есть, но принимая во внимание наши биологические особенности надо учитывать сложность переносимости ограничительных рационов. Можно получить одинаковое количество калорий с куском шоколадки и парой овощных блюд, но после шоколадки через короткое время начнет формироваться усиливающееся желание что-то съесть, которому очень трудно сопротивляться. Гипокалорийные рационы формируются по принципу разнообразия объемной малокалорийной пищи – это обеспечивает приемлемую переносимость.

Можно ли похудеть на режиме серьезного голодания?

В настоящее время похудение голоданием признано опасным, особенно для лиц среднего и старшего возраста и не практикуется специалистами ФИЦ питания и биотехнологии. Использование низкокалорийных рационов с включением разгрузочных дней обладает сопоставимой эффективностью, но лишено недостатков голодания.

Получается, что есть после шести все-таки можно, а голодание – не способ похудения. Питаться лучше каждые три часа и дефицит калорий не поможет сбросить вес, если есть нездоровую пищу. И главное – чтобы действительно привести тело и здоровье в порядок, стоит начать не с покупки кефира, а с изучения вопроса похудения.