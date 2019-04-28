Аренда съемного жилья выросла в России

Ценники на аренду жилья растут по всей стране. Фото: pixabay
Ценники на аренду жилья растут по всей стране. Фото: pixabay

Однушку теперь можно снять за сумму на 4% больше нежели в прошлом году.

Стоимость съема однокомнатной квартиры в России повысилась в нынешнем году на 4%, об этом сообщает «Коммерсант».

Выяснилось, что средняя цена аренды квартиры по Российской Федерации на данный момент составляет 15,3 тысячи рублей.

Самое большее увеличение цены за аренду однокомнатной квартиры в Москве – стоимость составила 37,7 тысячи рублей (увеличение ценника на 12%).

В Новосибирске и Омске аренда квартиры теперь стоит до 20,5 тысячи и 13,8 тысячи рублей соответственно.

Зафиксировано увеличение стоимости съема таких квартир на 7%. В Воронеже рост цен составил 5%, это значит, что в квартире можно поселиться за 14,8 тыс.руб.

А вот в Перми аренда подешевела аж на 6%. Квартиру можно снять за 15,3 тысяч рублей. В Челябинске она также уменьшилась на 5%. Аренда обойдется в 11,1 тыс.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что краткосрочная и долгосрочная аренда жилья в центре Петербурга дешевеет.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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