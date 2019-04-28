В Серебряный пруд выпустили 130 рыбок

Множество рыбок теперь будут обитать в пруду. Фото: «Шувалово — Озерки | Выборгский район | СПб» / ВКонтакте

Множество рыбок теперь будут обитать в пруду. Фото: «Шувалово — Озерки | Выборгский район | СПб» / ВКонтакте

В Выборгском районе Петербурга эко-активисты выпустили 130 рыб в Серебряный пруд. Так инициативная группа решила привлечь внимание к вопросам загрязнений в городе.

27 апреля в искусственный водоём в Выборгском районе города Санкт-Петербурга активисты выпустили в пруд десять белых амуров и 120 карасей. Местные жители утверждают, что пруду угрожает строящийся неподалеку новый ЖК «Легенда».

В группе ВКонтакте «Шувалово — Озерки | Выборгский район | СПб» появились фотографии с данной акции.

Комментаторы в сообщении группы разделились на два лагеря. Одни утверждали, что сажать рыбок в грязный пруд – не правильно. Другие хвалили активистов за то, что они хотябы что-то делают, а «не лежат на диване».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ивангороде уничтожили 72 тонны эстонской кильки.