В Ивангороде уничтожили 72 тонны эстонской кильки

Груз из Эстонии прибыл на таможню в декабре — в конце марта его решили сжечь.

Инспекторы таможни остановили движение груза кильки из Эстонии в Ивангороде, сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре Санкт-Петербурга и Ленобласти 1 апреля. Груз прибыл на пропускной пункт в декабре 2018 года и находился там, пока решали, что с ним делать. Судьбу партии рыбы обсуждали сотрудники Россельхознадзора и Кингисеппской таможни до конца марта.

Поставщик привез из Эстонии 72 тонны замороженной кильки пряного посола. Ее признали санкционным продуктом и решили уничтожить, сообщили в Россельхознадзоре. В итоге груз сожгли на территории завода “Ветсанэкология» в Псковской области 29 марта, передают в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что запрещенные к ввозу капусту, груши и яблоки раздавили трактором.