Из-за аварии на улице Степана Разина образовалась большая пробка

Газель пострадала в ДТП гораздо сильнее. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / ВКонтакте

Газель пострадала в ДТП гораздо сильнее. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / ВКонтакте

Иномарка и фургон попали в ДТП в Адмиралтейском районе. Микроавтобус пришлось увозить на эвакуаторе. Из-за аварии на улице затор.

Вечером 28 апреля около восьми часов вечера на улице Степана Разина в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Дорогу не поделили автомобили BMW 3 и микроавтобус «Газель».

В группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» ВКонтакте об этом написали очевидцы. На фото видно, что иномарка нанесла сильные повреждения передней части фургона.

«БМВ 3 снесла морду Газели», – комментируют в группе.

Также у автомобиля марки «Газель» вывернуто колесо. Хозяин БМВ, очевидно, отделался лишь испугом: у его машины повреждена только передняя фара.

На месте дорожно-транспортного происшествия уже работают сотрудники ГИБДД. «Газель» увезли на эвакуаторе. О пострадавших в аварии информации не поступало.

Из-за инцидента на дороге на улице Степана Разина образовался большой затор. Скорость движения автомобильного потока составляет 7-15 км/ч.

Также ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что произошел “Дорожный заговор на Авиаконструкторов”: В районе произошли два симметричных ДТП на одной дороге.