Жителя Тосно обвинили в мошенничестве с деньгами на старт-ап

Власти Ленобласти выдали мужчине 430 тысяч на развитие малого бизнеса.

Житель Тосно получил деньги на старт-ап и не стал его открывать, сообщили в МВД Ленобласти 29 апреля. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Полиция Ленобласти выяснила, что мужчина руководил ООО с 2014 по 2016 год, а затем обратился к властям Тосненского района с просьбой поддержать его предприятие, которое он собирался открыть. Мужчина даже представил документы на старт-ап — следствие считает, что они поддельные.

Мужчине выдали 430 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. Эти деньги он потратил на собственные нужды, передают в полиции Ленобасти. Сейчас полиция возбудила уголовное дело и передала его в Тосненский суд Ленобласти — мужчину оставили под подпиской о невыезде, сообщили в МВД Ленобласти.

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