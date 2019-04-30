Петербургские художники показали, как восстанавливалось граффити Виктора Цоя

Этой зимой вандалы испортили арт-объект. Фото: телеканал «Санкт-Петербург»
Этой зимой вандалы испортили арт-объект. Фото: телеканал «Санкт-Петербург»

Художники группы HoodGraff разместили в соцсетях видео, на котором показали обновления портрета в стиле граффити лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Ранее портрет музыканта, нарисованный на одной из стен неподалеку от площади Восстания, испортили вандалы.

Видео: HoodGraff / ВКонтакте

Портрет Виктора Цоя с цитатой из песни «Я хотел бы остаться с тобой» появился в Санкт-Петербурге в августе 2014 году. Зимой этого года вандалы испортили работу, находящуюся между площадью Восстания и улицей Маяковского, начеркав поверх рисунка нецензурную брань. Арт-группа художников восстановила объект искусства, вернув ему прежний вид.

«Кто-то охраняет стены, кто-то разрушает. Каждый выбирает свою сторону», – так подписали свое видео уличные художники.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов рассказал о ремонте в Музее блокады Ленинграда.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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