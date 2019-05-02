По указанию Беглова по Приморскому шоссе запустили временное движение

По распоряжению главы Петербурга Александра Беглова по участку магистрали от Репино до Сестрорецка запустили временное автомобильное движение.

Сообщается, что горожане, проживающие в Курортном районе, были обеспокоены трудностями, появившимися в связи с закрытием участка Приморского шоссе.

Строительство водопроводно-очистных сооружений «Дюны», из-за которых трассу временно закрыли, начались в декабре 2018 года и продолжаются по сей день. В настоящее время компания, выполняющая работы, отыскала способ, с помощью которого можно частично открыть движение по шоссе.

Такой проезд в обе стороны по Приморскому шоссе будет открыт до осени.

Также глава города дал задание открыть участок трассы, проходящий по мосту через Горский ручей. Он начнет функционировать уже с 10 мая. Движение по большой Горской улице в Сестрорецке было ограничено из-за капитального ремонта на переправе, который обещают закончить только к декабрю этого года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Новоприозерском шоссе мотоциклист столкнулся с иномаркой.