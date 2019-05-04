В Горелово сын обнаружил погибшего отца спустя месяц

Тело передано в морг. Фото: Pixabay
Тело передано в морг. Фото: Pixabay

В Красносельском районе Санкт-Петербурга был найден труп 63-летнего пенсионера МВД.

Точная дата наступления смерти мужчины на данный момент неизвестна.

Труп пенсионера был обнаружен 25-летним сыном погибшего в собственной квартире в доме 56/1 по Красносельском шоссе в Горелово. Сын приехал из города Великие Луки в Псковской области для того, чтобы навестить отца.

Тело погибшего пенсионера МВД длительное время находилось в квартире и уже начались процессы разложения, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что мужчина давно не выходил на связь. Ещё в конце апреля приятель погибшего, сотрудник Военного института войск Национальной гвардии, начал волноваться.

Сейчас труп доставлен в морг для проведения медицинской экспертизы. По предварительной информации, мужчина умер не по криминальным причинам.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге мужчина умер от переохлаждения в начале мая.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
красносельский район смерть труп
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