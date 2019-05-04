В Петербурге мужчина умер от переохлаждения в начале мая

Мужчина скончался уже после прибытия Скорой. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчина скончался уже после прибытия Скорой. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Погибшего нашли на улице. В момент наступления смерти он был пьян.

Вчера утром, 3 мая, неизвестный мужчина был госпитализирован в городскую больницу №15, которая находится на улице Авангардной в Санкт-Петербурге.

Медицинские работники зафиксировали у мужчины наступление смерти от переохлаждения. Однако помимо этого у погибшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб затылка, гематому на лице и признаки токсического поражения мозга. Отмечается также, что в крови погибшего найдено высокое содержание алкоголя, пишет АН «Оперативное прикрытие».

Нашли мужчину около 8 часов утра в арке дома 114-1, расположенного на проспекте Ветеранов. Он находился без сознания. Пациент ушел из жизни через полчаса.

Официальной причиной смерти врачи назвали общее переохлаждение организма.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге нашли трупы двух подростков