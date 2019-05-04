В Петербурге нашли трупы двух подростков

Скорая помощь. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Скорая помощь. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Тела молодых людей были обнаружены с разницей в несколько часов в двух районах Петербурга.

Труп 16-летнего подростка обнаружили в квартире одного из домов на улице Писарева в Адмиралтейском районе города 3 мая, около 08:00. Об этом сообщает «Оперативное прикрытие».

По предварительным данным, квартира принадлежит его бабушке. Следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружено. Семья юноши благополучная, на учете в органах опеки и попечительства не состоит.

Через несколько часов, поступила информация, что в Центре содействию семейному воспитанию № 11 на проспекте Космонавтов в Московском районе Петербурга был найден труп 15-летнего юноши. На его теле также нет следов насильственной смерти.

Оба случая зафиксированы в Следственном комитете. По ним проводится проверку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что хозяйка квартиры в Петербурге нашла арендатора мертвым. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили бездыханное тело взрослого мужчины с признаками огнестрельного ранения в область головы.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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