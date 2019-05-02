Хозяйка квартиры в Петербурге нашла арендатора мертвым

У мужчины была прострелена голова. Фото: Pixabay

У мужчины была прострелена голова. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге местная жительница сдавала квартиру 48-летнему мужчине. Она сообщил полиции о том, что нашла труп квартиранта.

К сотрудникам правоохранительных органов хозяйка квартиры обратилась около полуночи 30 апреля. Она сообщила сотрудникам полиции, что нашла в своей квартире, которую сдавала, квартиросъемщика с простреленной головой.

Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили бездыханное тело взрослого мужчины с признаками огнестрельного ранения в область головы.

Хозяйка квартиры предоставила полицейским всю имеющуюся у неё информацию о погибшем. По предварительной информации, он был безработным. Однако большее подробная информация на данный момент не разглашается.

Тело отправлено на медицинскую экспертизу для выявления точной причины смерти. Инцидент произошел в доме 200 по Московскому проспекту.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на “Площади Восстания” стильная девушка наставила на мужчину пистолет.