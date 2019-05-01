На “Площади Восстания” стильная девушка наставила на мужчину пистолет

В руке у девушки был розовый зонтик. Фото: pixabay.com
В руке у девушки был розовый зонтик. Фото: pixabay.com

Пассажир метро Санкт-Петербурга лишился своих личных вещей.

В полиции ищут молодую девушку в бордовом пальто и с розовым зонтиком, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 1 мая. Накануне она ограбила мужчину на станции “Площадь Восстания”.

Потерпевший обратился в полицию утром во вторник — по его словам, девушка наставила на него пистолет и потребовала отдать ей вещи. Затем она села в поезд и уехала в сторону “Девяткино” по красной линии, сообщили в органах Санкт-Петербурга.

Мужчина назвал приметы девушки: ей около 25 лет, ростом она около 165 см, волосы собирает в хвост. Она носит бордовое пальто и розовый шарф, сочетая их с черными сапогами, сумочкой и юбкой. В руке у нее мужчина заметил розовый зонтик. Потерял ли кроме личных вещей мужчина из-за нее свой сон, в полиции Санкт-Петербурга не уточняют.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге браконьера поймали с поличным.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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