В Пушкинском районе Петербурга браконьера поймали с поличным

В Пушкинском районе Петербурга госинспекторы по охране окружающей среды задержали браконьера, который «промышлял» незаконной охотой. При себе у «природовредителя» было обнаружено и изъято пятизарядное ружье, 22 патрона, 1 нож со следами крови и перьев, патронташ и 10 чучел.

Об этом сообщает Комитета по природопользованию Петербурга.

Браконьеру грозит лишение права охоты и лицензии на оружие. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении и протокол изъятия оружия.

На место была вызвана полиция, которой было передано изъятое охотничье ружье.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что егеря поймали браконьера, застрелившего дикую свинью. Добыча мужчины весит 120 кг — ущерб оценили в 150 тысяч рублей. У мужчины забрали ружье — разрешения на него у браконьера не оказалось. Сейчас полицейские проводят проверку по этому происшествию