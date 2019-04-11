Егеря поймали браконьера, застрелившего дикую свинью

Добыча мужчины весит 120 кг — ущерб оценили в 150 тысяч рублей.

Во Всеволожском районе Ленобласти поймали браконьера — мужчина застрелил дикую свинью, сообщили Gazeta.SPb в МВД Ленинградской области 11 апреля.

В полиции сообщили, что егеря и сотрудники правоохранительных органов поймали любителя охоты в среду 10 апреля. К сожалению, они сделали это уже после того, как мужчина застрелил свою добычу — он выследил дикую свинью весом в 120 кг. Егеря оценили ущерб в 150 тысяч рублей, сообщили в МВД Ленобласти.

У мужчины забрали ружье — разрешения на него у браконьера не оказалось. Сейчас полицейские проводят проверку по этому происшествию, сообщили в МВД Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о приближении сезона охоты — пока что он не начался. Число браконьеров, по словам экспертов не увеличивается — размер пошлины сравнительно невелик (например, ходить на птицу можно за 650 рублей). Подробнее об этом читайте в материале Gazeta.SPb.