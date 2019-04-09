В Ленобласти началась охота, браконьеров стало меньше

В 20- числах мая в Ленобласти начинается охота на водоплавающую дичь — она продлится 10 дней. Прогноз пока сделать сложно, говорит эксперт, но браконьеров в прошлом году не стало больше, охотники становятся приличнее.

В Ленобласти открывается сезон весенней охоты, сообщили в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. В южных районах он продлится с 20 по 29 апреля, в северных — с 27 апреля по 6 мая. Охотиться можно на пять видов водоплавающих птиц – гусей, селезней уток, тетеревов, глухарей и вальдшнепов. Исключения – подвиды, которые занесены в Красную книгу.

Чем примечательна охота на водоплавающую дичь в 2019 году, рассказал начальник отдела охраны, воспроизводства и учета численности объектов животного мира ЛОГКУ «Ленобллес» Семен Потапенко.

На кого можно охотиться

Весной, рассказал Семен Потапенко, самки водоплавающей дичи не отстреливается – чтобы не допустить сокращения популяции. Это касается тех видов птиц, пол которых можно определить по внешнему виду. Например, утка и селезень. Есть ещё множество ограничений по тому, на какое расстояние подходить к дичи, откуда стрелять – они закреплены в законодательстве.

Много ли браконьеров

Возможно, большое количество запретов пугает браконьеров. Их с каждым годом меньше, объясняет Семен Потапенко: «Охотники становятся приличнее и предпочитают проходить все нужные процедуры для охоты». А возможно, это связано с тем, что правила получения разрешения на охоту стали проще, невысока стоимость пошлины. Например, разрешение на птицу стоит 650 рублей, говорит эксперт. Поэтому браконьеров в последние три года больше не стало.

В то же время, отмечает Семен Потапенко, в прошлом году были случаи, когда человек возвращал свое разрешение на охоту незаполненным. И не факт, что он ничего не добыл. Можно предположить, что охотник просто не вписывал данные о подстреленной дичи. Инспекторы не ходят за каждым охотником по лесу, замечает Семен Потапенко, поэтому сложно отследить сколько именно дичи отстреливается и фиксируется ли это.

Зачем ходят на охоту

В последнее время охота в Ленобласти почти перестала быть промысловой, рассказывает Семен Потапенко. Число охотников, к сожалению, не снижается, говорит эксперт. Охота превращается в развлечение: «В Ленобласти мало промысловой охоты. Речь идет о том, когда человек, как настоящий охотник съедает то, что подстрелил. Охота сейчас – больше отдых богатых людей», – отмечает Семен Потапенко. «Люди едут отдыхать и стреляют то, что поближе – гуся или утку. Вот тетерев или глухарь сложнее – за ними нужно идти и готовиться», – поясняет эксперт.

Прогноз на этот сезон сделать пока сложно, считает Семен Потапенко, всё очень зависит от погоды, как и в прошлом году: «Охотники традиционно ждут открытия сезона охоты как праздника – и неизвестно, что их ждёт». Но сейчас, как и весной 2018, количество подстреленной дичи будет зависеть от места. Там где богатые угодья – и дичи больше. В Выборгском районе, объясняет эксперт, нет гуся, а в Лужском – полно. А на заливе обычно сосредоточена водоплавающая дичь, объясняет эксперт.

Согласно правилам охоты, каждый регион вправе самостоятельно назначать весенний сезон, но его продолжительность одинаковая во всех субъектах РФ. Это 10 дней между 1 марта и 16 июня.