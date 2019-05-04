В РПЦ прокомментировали информацию о болезни патриарха

В СМИ стала распространяться информация о плохом самочувствии и проблемах со здоровьем у патриарха Кирилла.

Слухи были связаны с тем, что визит главы РПЦ в Санкт-Петербург для освящения Воскресенского собора Новодевичьего монастыря был перенесен.

Патриарх Кирилл должен был приехать в Северную столицу на этих выходных, однако его пресс-секретарь Александр Волков сообщил, что визит переносится на конец мая из-за напряженного графика.

Волков заявил, что в последнее время у патриарха крайне напряженный график: «Всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий».

В связи с этим главе РПЦ необходимо сделать перерыв в рабочем расписании, но уже на следующей неделе он вернется в свои текущим делам.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что патриарх Кирилл не приедет в Санкт-Петербург.