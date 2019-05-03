Патриарх Кирилл не приедет в Петербург

Он должен был принять участие в освящении Воскресенского собора.

Об этом стало известно сегодня, третьего мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о своем приезде в Санкт-Петербург еще 30 апреля. Утверждалось, что он будет в городе с официальным визитом два дня – четвертого и пятого мая. О том, что патриарх Кирилл не приедет, сообщил сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии. Уточняется, что Великое освящение Воскресенского собора состоится, но его возглавит митрополит Варсонофий.

О причинах замены ничего не говорится. Пока что информацию никак не комментируют, так как о планах Святейшего может рассказывать только его пресс-секретарь, который ничего не объясняет, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Святейший Патриарх Кирилл освятит храм в Приморском районе по просьбе Матвиенко. Она пригласила Патриарха освятить здание, как только работы будут закончены.