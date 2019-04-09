Святейший Патриарх Кирилл освятит храм в Приморском районе по просьбе Матвиенко

Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко наградили орденом святой равноапостольной княгини Ольги. Таким образом, был отмечен её вклад в развитие церковно-государственных отношений.

Сегодня, 9 апреля, Матвиенко встретилась с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Он поздравил именинницу с 70-летним юбилеем.

«За вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с юбилейной датой со дня рождения» предстоятель вручил Матвиенко орден равноапостольной княгини Ольги III степени, сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Мы очень ценим Ваш вклад в жизнь нашего Отечества,

— подчеркнул Патриарх Кирилл.

Валентина Матвиенко в свою очередь поблагодарила главу Русской православной церкви и рассказала ему о новом храме Сошествия Святого духа на апостолов, строительство которого ведется на Долгоозерной улице в Петербурге.

Она пригласила Патриарха освятить здание, как только работы будут закончены, сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и Всея Руси.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в филармонии Валентину Матвиенко с юбилеем поздравляли стоя.