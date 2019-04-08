В филармонии Валентину Матвиенко с юбилеем поздравляли стоя

Весь праздничный день, свой юбилей, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела в Петербурге. Фото: https://www.gov.spb.ru

Весь праздничный день, свой юбилей, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела в Петербурге. Фото: https://www.gov.spb.ru

Праздничный концерт открыл симфонический оркестр под управлением Юрия Темирканова. Спикера Совета Федерации поздравил врио губернатора Александр Беглов.

Весь праздничный день, свой юбилей, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела в Петербурге. Накануне она совершила полуденный выстрел из пушки на Петропавловской крепости, прогулялась по любимым местам. Помимо этого, посетила строящийся храм в Приморском районе, попечителем которого является, передает телеканал “Санкт-Петербург”.

Торжественное мероприятие прошло также в петербургской филармонии. Поздравили Матвиенко временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Об этом сообщает администрация губернатора Петербурга.

Беглов в поздравительном обращении напомнил, что Матвиенко стала первой женщиной на многих ответственных государственных должностях.

“Сегодня в Совете Федерации Вы защищаете нашу страну и наш любимый город. Желаю вам всегда быть победительницей!”, – подчеркнул Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Валентина Матвиенко приехала в Петербург праздновать юбилей.