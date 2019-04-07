Валентина Матвиенко приехала в Петербург праздновать юбилей

Сегодня спикеру Совета Федерации исполнилось 70 лет.

Торжественной мероприятие в честь дня рождения Валентины Матвиенко проходит в Большом зале Филармонии. Поздравить политического деятели пришел врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, чиновники и депутаты, говорится в сообщении от пресс-службы администрации Северной столицы.

Петербуржцы весь день удивляются, почему в центре города так много полицейских – скорее всего, это как-то связано с приездом спикера Совета Федерации.

Напоминаем, что Валентина Матвиенко в 2003 году стала губернатором Санкт-Петербурга. свой пост она занимала на протяжении восьми лет, а потом получила должность в Совете Федерации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Матвиенко рассказала, как Путин уговаривал ее стать главой Петербурга. Она думала около месяца прежде чем согласилась. После ее ухода из администрации Санкт-Петербурга должность занял Георгий Полтавченко.