Матвиенко рассказала, как Путин уговаривал ее стать главой Петербурга

Владимр Путин и Татьяна Матвиенко. Фото: пресс-служба президента РФ
Владимр Путин и Татьяна Матвиенко. Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала в интервью телеканалу «Россия 1» о своем отказе от предложения Владимира Путина стать губернатором Санкт-Петербурга.

По словам Матвиенко, в 2003 году президент России звонил ей каждую неделю в течение месяца с одним и тем же вопросом: «Ну, вы надумали?», на что Председатель Совета Федерации отвечала: «Владимир Владимирович, … я безумно люблю город, но все-таки давайте, может быть, другой сделаем выбор», цитирует интервью Матвиенко РБК.

История закончилась тем, что ее вызвали в Кремль, где в ходе личной встречи Владимир Путин сказал, что не видит более подходящего кандидата на пост губернатора.

Напомним, что Валентина Матвиенко занимала должность губернатора Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем. В воскресенье, 7 апреля, спикеру Совета Федерации исполнилось 70 лет.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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