Александр Беглов поздравил с юбилеем Валентину Матвиенко

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем Валентину Матвиенко. В воскресенье, 7 апреля, спикеру Совета Федерации исполнилось 70 лет.

Действующий градоначальник поблагодарил бывшего мэра Северной столицы за поддержку и заботу, которую она продолжает оказывать городу.

Александр Беглов в своем поздравлении отметил большой вклад, внесенный Валентиной Матвиенко в развитие Ленинграда и Санкт-Петербурга, а также в укрепление российской государственности и повышение качества жизни жителей России.

Напомним, что ранее Вячеслав Макаров поздравил Матвиенко с награждением Орденом Святого апостола Андрея Первозванного. По словам Макарова, эта награда служит признанием уникальной роли Матвиенко в истории России. Макаров отметил, что спикер Совета Федерации участвовала и продолжает участвовать в принятии судьбоносных решений, определяющих судьбу не только российского государства, но и всего мира.