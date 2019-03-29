Макаров поздравил Матвиенко с награждением Орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров выразил свои поздравления Председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко по поводу ее награждения Орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Об этом сообщает Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Отметим, что таким отличительным знаком в России награждают людей, за заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность.

По словам Макарова, эта награда служит признанием уникальной роли Матвиенко в истории России.

«Вы принадлежите к числу выдающихся государственных деятелей. Всю свою жизнь Вы посвятили служению Отчизне, занимали и занимаете высокие должности в системе исполнительной и законодательной власти», — говорится в обращении Председатель ЗакСа.

Также Макаров отметил, что Матвиенко участвовала и продолжает участвовать в принятии судьбоносных решений, определяющих судьбу не только российского государства, но и всего мира.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин наградил вице-губернаторов Санкт-Петербурга Кириллова и Бондаренко.