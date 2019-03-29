Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров выразил свои поздравления Председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко по поводу ее награждения Орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Об этом сообщает Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Отметим, что таким отличительным знаком в России награждают людей, за заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность.
По словам Макарова, эта награда служит признанием уникальной роли Матвиенко в истории России.
«Вы принадлежите к числу выдающихся государственных деятелей. Всю свою жизнь Вы посвятили служению Отчизне, занимали и занимаете высокие должности в системе исполнительной и законодательной власти», — говорится в обращении Председатель ЗакСа.
Также Макаров отметил, что Матвиенко участвовала и продолжает участвовать в принятии судьбоносных решений, определяющих судьбу не только российского государства, но и всего мира.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин наградил вице-губернаторов Санкт-Петербурга Кириллова и Бондаренко.