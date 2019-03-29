Путин наградил вице-губернаторов Санкт-Петербурга Кириллова и Бондаренко

Николай Бондаренко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
Николай Бондаренко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Президент России Владимир Путин наградил орденами четверых жителей Северной столицы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов в пятницу, 29 марта.

Вице-губернатор Владимир Кириллов был награжден Орденом Александра Невского, а его коллега вице-губернатор Николай Бондаренко удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Отметим, что Орден Александра Невского является единственной наградой, которая существовала в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Также, почетные знаки получил солист Мариинского театра Василий Герелло и бард Александр Городницикий.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества 15-летнего Ивана Крапивина из Северодвинска, который вступился за мать во время ее избиения пьяным соседом.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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