Путин посмертно наградил подростка, защитившего мать от пьяного соседа

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества 15-летнего Ивана Крапивина из Северодвинска, который вступился за мать во время ее избиения пьяным соседом.

Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Как сообщалось в СМИ Архангельска и области, в мае 2017 года в процессе распития спиртного на кухни одной из коммуналок Северодвинска, мать 15-летнего подростка поссорилась с соседом, после чего мужчина нанес ей удар ножом и еще несколько ударов гантелей. Иван вступился за мать, но тоже получил три удара гантелей. На протяжении года подросток находился в коме

В течение года подросток находился в коме в больницах Архангельска и Москвы, где в декабре 2018-го он скончался так и не придя в себя. Мать Ивана осталась жива, но была лишена родительских прав.

Суд приговорил нападавшего мужчину к 14,5 года лишения свободы, а также выплате 1 млн руб. в качестве компенсации семье.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге будут судить последователей субкультуры АУЕ за нападение на местного жителя в Таврическом саду.