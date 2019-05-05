Женщина обвинила бывшего мужа в развращении 5-летнего сына

По словам женщины, мужчина развращал сына с января по май. Фото: pixabay.com

По словам женщины, мужчина развращал сына с января по май. Фото: pixabay.com

В полиции Московского района Петербурга приняли меры по задержанию мужчины.

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением на своего бывшего мужа: женщина подозревает его в развращении малолетнего сына, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 5 мая.

Мальчику 4-5 лет, мужчине исполнилось 35 лет. Жительница Московского района Петербурга заявила, что мужчина совершал развратные действия в отношении сына с января по май, передают в правоохранительных органах.

Сейчас полиция приняла меры к задержанию мужчины. Делом займется и Следственный комитет Петербурга — сейчас им отправили необходимые материалы. Информацию, поступившую от неработающей жительницы Санкт-Петербурга, тщательно проверят.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что сын нашел тело погибшего отца через месяц в Горелово.