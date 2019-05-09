Жители Тихвина недовольны новым столбом на узком тротуаре

В городе Тихвин в Ленинградской области на улице Машиностроителей посередине узкого тротуара власти разместили столб, затрудняющий движение пешеходов.

Местные жители в социальных сетях называют создателя проекта «школьником-недоумком», дают в адрес властей негативные комментарии.

Активист направил в группу администрации Тихвина вопрос относительно странного размещения, на что ему ответили, что указанное благоустройство проведено в соответствии с требованиями ГОСТа и от столба до поребрика соблюдено достаточное расстояние в 1,5 метра.

На вопрос о зимней очистке тротуара от снега ответа не последовало.

Отмечается также, что пешеходы смогут обойти новый столб, но вот мамочкам с колясками этого сделать не получится.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что проходят коммунальные баталии: “Ужасный” отопительный сезон заставил жителя Выборга пожаловаться в прокуратуру.