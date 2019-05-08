Коммунальные баталии: “Ужасный” отопительный сезон заставил жителя Выборга пожаловаться в прокуратуру

После проверки оказалось, что сам заявитель не без греха. Являясь председателем ТСЖ “Движенец”, он задолжал более 700 тысяч рублей.

Баталии и коммунальные войны, а также проверки со стороны прокуратуры, надзорных органов и администрации города начались после обращения местного жителя. В своем заявлении он сообщил, что в его доме регулярно отключали тепло в холодное время года, отчего страдали “старики и дети”. Он же написал об отключениях тепла в больницах и детских садах Выборгского района. Об этом пишет Piter.TV.

Однако мужчина не подумал, что подобное заявление может сыграть не в его пользу. Ведь перед законом житель Выборга сам был не чист, а в своем обращении, скорее всего, видел корыстный умысел.

Основой жалобы стало заявление, что «Выборгтеплоэнерго» провалило отопительный сезон. Однако проверки в больницах, детских садах и жилых домах показали, что жители скорее жаловались на сухость и жару в помещениях, чем на холод.

Более детальная проверка показал, что мужчина-заявитель является председателем ТСЖ «Движенец». А оно в свою очередь имеет основную задолженность перед АО «Выборгтеплоэнерго» по оплате потребленных коммунальных ресурсов. Сумма задолженности 770 717 рублей.

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