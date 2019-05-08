Следователи начали проверку квартиры, где первоклассница жила со стаей крыс

Ранее квартиру в Калининском районе на улице Карпинского уже посетили сотрудники правоохранительных органов.

Тревогу забили сотрудники общеобразовательного учрежздения, в котором обучается восьмилетняя девочка. Ребёнок пришел в школу с гематомой на левом плече. Школьницу доставили в больницу, а в квартиру нанесли визит сотрудники полиции.

Выяснилось, что тревожный сигнал был обоснован. Девочка живет в антисанитарных условиях. В квартире раскидан мусор, ужасный запах и стаи крыс. Как сообщает телеканал “78” со ссылкой на администрацию Калининского района, в квартире обнаружили не менее 100 животных.

С матерью девочки работают психологи и социальные работники. Следственный комитет Петербурга начал доследственную проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что к родителям 8-летней девочки наведалась полиция после жалобы из школы.