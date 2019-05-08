К родителям 8-летней девочки наведалась полиция после жалобы из школы

Сотрудники образовательного учреждения сообщили правоохранителям, что девочка живет в плохих условиях.

После обращения руководства образовательного учреждения, полиция Петербурга провела проверку условий жизни школьницы. Об этом сегодня сообщают в ГУ МВД по Петербургу. Девочка проживает в одном из домов на улице Карпинского в Калининском районе Петербурга.

Школьное руководство сообщило полиции, что, возможно, девочка проживает в неблагоприятных условиях. После проведенной проверки эта информация подтвердилась.

В результате в отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по статье “Не исполнение родительских обязанностей”.

Также семью поставили на профилактический учет подразделением по делам несовершеннолетних.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полицейские задержали педофила, месяц насиловавшего 10-летнюю школьницу.