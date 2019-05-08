Полицейские задержали педофила, месяц насиловавшего 10-летнюю школьницу

В Петербурге задержан 39-летниймужчина, которого подозревают в надругательстве над несовершеннолетней.

Как стало известно Gazeta.SPb, в понедельник, 6 мая, в полицию обратился 43-летний безработный отец школьницы. По заявлению отца, с 13 апреля по 5 мая злоумышленник совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его 10-летней дочери.

Предполагаемым педофилом оказался 38-летний мужчина из Парглово, работающий системным администратором в одной из крупных петербургских компаний.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». несовершеннолетней, издевался над девочкой

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Московском районе задержали 22-летнего педофила.