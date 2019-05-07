В Московском районе задержали 22-летнего педофила

Подозреваемый задержан. Фото: Рixabay
Подозреваемый задержан. Фото: Рixabay

В понедельник, 6 мая, в отделение полиции Московского района подала заявление местная жительница.

Женщина сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что около 12:00 часов того же дня в полуподвальном помещении одного из домов по Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге произошло изнасилование её 14-летней дочери, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В тот же день сотрудники полиции задержали 22-летнего неработающего гражданина, который подозревается в совершении указанного преступления.

Следственный отдел по Московской району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по части 2 статьи 131 и части 3 статьи 132 УК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после драки на Невском проспекте в Санкт-Петербургу в полицию привезли 13 молодых людей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
изнасилование московский район полиция
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