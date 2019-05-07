После драки на Невском в полицию привезли 13 молодых людей

Драка произошла здесь в понедельник около 19:00. Фото: Google.Maps

Драка произошла здесь в понедельник около 19:00. Фото: Google.Maps

Мужчину 50-ти лет отправили на амбулаторное лечение.

Вечером в понедельник полиция Петербурга выехала на Невский проспект после сообщения о конфликте между гражданами. В полицию привезли 13 молодых людей, а одного мужчину отправили на лечение, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 7 мая.

Полиция узнала о драке около 19 часов. В отдел привезли 13 человек — молодым людям было от 15-16 до 25 лет. По данным полиции, они напали на мужчину 50-ти лет. Ему оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение, передают в МВД Петербурга.

Возбуждено дело о побоях. Тех, кому еще не исполнилось 18, отдали на руки родителям. В отношении шестерых составили протоколы о мелком хулиганстве. Сейчас полиция продолжает выяснять обстоятельства конфликта.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что школьницу доставили в больницу с отравлением и травмами.