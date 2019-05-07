С Испытателей увезли школьницу с отравлением и травмой головы

Девушку забрали на
Девушку забрали на "Скорой помощи" вечером в понедельник. Фото: pixabay.com

Медики сообщают, что восьмиклассница находится в тяжелом состоянии.

От дома на проспекте Испытателей в Санкт-Петербурге госпитализировали школьницу с травмами и отравлением, сообщили Gazeta.SPb в полиции города 7 мая.

Медики Приморского района Петербурга прибыли на проспект Испытателей около 19:30 в понедельник 6 мая. Через полчаса об состоянии школьницы известили полицейских.

По словам врачей, 15-летняя школьница находится в тяжелом состоянии. У нее острое отравление этанолом и закрытая черепно-мозговая травма, сообщили в МВД Санкт-Петербурга. Девочка учится в 8-ом классе. Сейчас в полиции не уточняют, что с ней произошло. Возможно девушка праздновала майские выходные, упала и стукнулась головой.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что школьница “заминировала” свою бывшую психиатрическую лечебницу.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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